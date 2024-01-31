Taciz atışları karşılıksız kalmıyor: 13 terörist etkisiz

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüntülere de yer verildi.