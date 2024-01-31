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Gündem
TRT Haber 31.01.2024 11:21

Taciz atışları karşılıksız kalmıyor: 13 terörist etkisiz

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Taciz atışları karşılıksız kalmıyor: 13 terörist etkisiz

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüntülere de yer verildi.

 

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