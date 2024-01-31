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Gündem
TRT Haber 31.01.2024 12:02

2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de

TRT Haber, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan örgütün sözde Irak sorumlusunun ifadesine ulaştı. Terörist ifadesinde, telefon ışığıyla patlayabilen bir bomba düzeneği hazırlığında olduğunu itiraf etti. Örgütün insansız hava araçlarının imhası üzerinde de çalıştığını anlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen DEAŞ soruşturmalarında yeni bilgilere ulaşıldı.

2 ay önce Sultanbeyli'de yakalanan örgütün sözde Irak Sorumlusu Ahmet Jasım Abdullah hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamedeki detaylarda, şüphelinin örgüt içinde bomba imalatçısı olduğu ortaya çıktı.

DEAŞ'lı terörist telefon ışığıyla devreye giren bomba düzeneğini anlattı

Teröristin evinde yapılan aramada çok sayıda bomba düzeneği bulundu. İfadesinde ise yakalanmadan önce telefon ışığının yanıp sönmesiyle patlayabilen yeni bir bomba düzeneği hazırlamaya çalıştığını itiraf etti.

"Örgüt, benden insansız hava araçlarını nasıl etkisiz hale getirebileceğimizi araştırmamı ve bununla ilgili kendilerine bilgi vermemi istedi. Bir bomba düzeneği hazırlamamı söylediler. Cep telefonuna yapılacak aramayla telefonun ışığı yanacak, böylece devreye giren sensörle telefonun patlayacağını anlattılar. Ben de yakalanmadan önce böyle bir bomba düzeneği üzerinde çalışıyordum."

"Örgütle uygulama üzerinden görüştüm"

Şüpheli, iddianamede yer alan ifadesinde, düzenekleri nasıl hazırladığını, gerekli malzemeleri nerelerden temin ettiğini açıkladı. Örgütün insansız hava araçları üzerinde de çalıştığını söyledi.

"Örgütün Suriye ve Irak’taki saldırılarda kullandığı patlayıcıların tasarımını ben yaptım. Ana atölyede 8 ay çalıştım. Örgüt üyeleriyle 'SYNC' uygulamasından görüştüm ve tüm sohbetleri hafıza kartına aktararak evimdeki kapı çerçevesinin altında sakladım. Bana gönderilen bomba fünyesini evde denemeye çalıştım. Bunun için hırdavat çarşısından kablolar, sinyal kesici buton satın aldım."

DEAŞ'lı şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Caner Katırcı

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