Suudi Konsolosluğunda arama yapılıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili polis Başkonsolosluk konutunda arama yapıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:36





