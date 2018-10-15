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Suudi Konsolosluğunda arama yapılıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili polis Başkonsolosluk konutunda arama yapıyor.

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Suudi Konsolosluğunda arama yapılıyor

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi 17.00'deki tarifeli uçakla ülkesine doğru yola çıktı.

Polis ekipleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutuna gelerek incelemelere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

Kaynak: AA

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