Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suruç şehidine veda
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er İsmet Aybek, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
23 yaşındaki Piyade Er İsmet Aybek, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolunda görevliydi.
Karakolun emniyet mevzisindeyken Ayn el Arab’ın doğusundan yapılan roketli saldırıda şehit oldu.
Şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi. Oğuzeli ilçesindeki cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mülki ve askeri erkan katıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Törende gözyaşları sel oldu.
Şehit Piyade er İsmet Aybek'in naaşı, kılınan namazın ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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