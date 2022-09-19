Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Sadık Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazı müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
18 Kasım 1974 ila 1 Nisan 1975 ve 22 Eylül 1980 ila 13 Aralık 1983 arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Şide, Türk-İş Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.
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