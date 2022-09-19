Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Suriye Terörle Mücadele
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