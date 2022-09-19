Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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