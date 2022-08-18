Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Suriye Barış Pınarı Harekatı
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