Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Polonya üzerinden, kara yoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine gitti.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.

Üçlü Zirve

Buradaki başbaşa görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Potoçki Sarayı'ndaki üçlü zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Guterres'in Ukrayna ziyaretinin ayrıntılarını açıkladı.

Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.