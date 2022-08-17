Zeytinburnu'nda kurulan çarşamba pazarını gezen Bakan Kurum, pazarcılar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Pazarda çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, ardından Bulvar Caddesi'ndeki dükkanlara girip esnafla sohbet etti. Bakan Kurum'a, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta eşlik etti. Vatandaşlara karanfil dağıtan, onlarla fotoğraf çektiren Bakan Kurum, bir dondurmacıda çocuklara dondurma ikram etti.

Caddedeki AK Nokta'yı ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul ve Zeytinburnu'nda yapılan hizmetleri anlattı. Murat Kurum, 140 bin konutun dönüşümünün fiilen devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin bizim bir projemizi görürsünüz. Ama küçük ama büyük bir yatırımımızı, diğer bakanlıklarımızın yatırımını ve bu anlayışla tüm ekibimizin çalıştığını görürsünüz. Hiçbir şekilde sorun, problem üretmeyen, tamamen vatandaşa, millete hizmet yolunda çalışan ekiplerimizi görürsünüz. Bugün bakıyorsunuz ki maalesef karşımızdaki muhalefet, sorun üretmekten, iftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan ve 'sosyal medya belediyeciliği' yapmaktan öteye geçemediler. İstanbul sadece ülkemizin, medeniyetimizin başkenti değil, dünyanın başkentidir. Bütün medeniyetlerin başkentidir. Yediden yetmişe kardeşliğin coşkuyla, ahenkle tüm sokaklarına, mahallelerine yayıldığı bir şehirdir. Sultan Fatih'in fethettiği, Eyüp Sultan'ın emanet ettiği şehirdir. Dolayısıyla İstanbul bizim göz bebeğimizdir."

Bugün karşılarında bulunanların sadece algı peşinde olduğunu gördüklerini ifade eden Bakan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesi ve Türkiye'nin 81 iliyle beraber olacaklarını, bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara da işaret ederek birçok kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda Zeytinburnu'nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük. Şu an sahada fiilen devam eden 1500 konutumuz var. Vatandaşımızla beraber, onların rızası çerçevesinde yaptık. İnşallah etaplar halinde de kentsel dönüşüm sürecini, deprem dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Buradan tüm Zeytinburnu'na duyurun. Talebim, isteğim şudur: Riskli binalarda oturmayalım. Riskli bina varsa eğer tespitlerinizi yapın. Anlaşın. Çoğunluğun anlaşacağı her adada biz Zeytinburnu'nun yanındayız. Belediye başkanımıza gidin. İster imar planı desteği, ister yapım desteği, ister süreçte vergi, resim, harç ve kira taşınma desteği olsun, ne destek istiyorsanız biz Bakanlık olarak Zeytinburnu'nun emrindeyiz, hizmetindeyiz. 'Başka analarımız ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin, el birliğiyle hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim.' diyoruz."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz"

Konut arzının azalması ve fiyatların artması konusuna da değinen Bakan Kurum, konuyla ilgili hemen çalışmaya başladıklarını ifade etti. Kurum, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, sorunun çözümünde atılması gereken tüm adımlara ilişkin ilgili bakan arkadaşlarımızla istişare ederek karar verdiler. Biz de üstümüze düşen tüm vazifeleri görev bildik. Bu çerçevede inşallah eylül ayında, TOKİ Başkanlığımızın tüm Türkiye'de, 81 ildeki bu çerçevede İstanbul'da da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz ve evi olmayan tüm kardeşlerimiz ev alana kadar bu projeleri de yapmaya devam edeceğiz. Aidat öder gibi taksitlerle genç kardeşlerimize, emekli kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize kontenjan ayıracağız. İnşallah İstanbul'un, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayı itibarıyla başlatacağız ve 81 ilimizde bu projelerimizi yapacağız. Emin olun, bu kampanyayı biz duyurur duyurmaz konut fiyatları da kira fiyatları da gerilemeye başladı. Bu projelerimizi açıkladığımızda daha da düşecek. Ve seferberlik ruhuyla eylül ayında tüm birimlerimizle birlikte vatandaşımızın konut ihtiyacını giderecek adımları atacağız."

Kurum, 2023 seçimlerinin ülkenin geleceği ve çocuklar adına önemli bir seçim olduğuna dikkati çekerek "Bu seçimde ehliyetle liyakatsizliğin, iftirayla becerinin, vatandaşa hizmet etmekle vatandaşa algı üretmenin yarışı olacak. Biz 4 senedir bu görevi yapıyoruz ve 81 ile gittim. Vatandaşın problemi neyse o sorunları çözme gayretinde olduk. Amacımız, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Bu anlayışla 2023 seçimlerine hazırlanacağız.'' dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, vatandaşlara aşure dağıttı.