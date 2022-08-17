Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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