Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.