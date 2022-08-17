Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı
[TRT Haber (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."
#17Ağustos1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2022
Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/Onfyrmo7xY
Etiketler: Marmara Bölgesi Recep Tayyip Erdoğan
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