Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili açıklama yaptı.

Geminin ilk sondajına bugün başladığını duyuran Dönmez, şunları söyledi:

"Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun."

Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. ????



Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız.



Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun. pic.twitter.com/ALywbiBGzi — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 17, 2022

Filonun en güçlüsü

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos'ta Mersin'in Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görev yerine uğurlandı. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çekiyor. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

Geminin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.