Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bizdeki seçmen bilgileri YSK’nın elinde yok” açıklamasına tepki gösterdi.

Muharrem İnce tepkisini şu sözlerle ortaya koydu:

"'Sandıklarda yapay zeka kullanacağız’ demişler. Keşke zekayı kullansalardı yapayını sonra yaparlardı. Hiç sanmıyorum öyle bir bilgi olduğunu."

Sözü 2018 yılında CHP'nin adayı olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerine getiren İnce, "2018’de bana demişlerdi ki bütün sandıklarda gözlemcimiz var, 13 bininde yokmuş. İnanarak söylüyorum hala sandık görevlileri tamam değildir. Adımın Muharrem olduğu kadar eminim" dedi.

"Seçim gecesi CHP yöneticileri yanımdaydı"

İnce, "2018'deki seçim gecesi neredeydi?" eleştirilerine de cevap verdi, o gece yalnız olmadığını hatırlattı.

"Ben seçim gecesi yalnız değildim. Engin Altay yanımdaydı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı, Tanju Özcan yanımdaydı, Hasan Akgün yanımdaydı, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Ben varım sen bunu yapamazsın. Korkarsın patronun parayı keser."

