Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünden kaçan 2 terörist daha teslim oldu
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 72'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2011-2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü
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