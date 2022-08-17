Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık yaptığı açıklamada, teröristlere karşı verilen mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dGi12mXtIc
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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