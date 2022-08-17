Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya Cumhurbaşkanlığı
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