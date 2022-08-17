Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

"Hedef 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi"

Bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını kaydeden Soylu, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi" ifadesini kullandı.