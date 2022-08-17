Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
[AA (arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
"Hedef 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi"
Bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını kaydeden Soylu, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi" ifadesini kullandı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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