Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/sNKTxGm8E1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022