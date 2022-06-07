Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 olmak üzere tespit edilen toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin vurgulandığı Bakanlık açıklamasında, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
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