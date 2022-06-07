Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 olmak üzere tespit edilen toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin vurgulandığı Bakanlık açıklamasında, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam." ifadelerine yer verildi.