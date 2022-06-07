Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’den bu yıl gelen ilk hac kafilesi Medine’de çiçeklerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 286 hacı adayı bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlanmış, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA hacı adaylarını güllerle yolcu etmişti.

Suudi Arabistan, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.