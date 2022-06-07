Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Uluslararası ilişkilerde inişler çıkışlar, gerginlikler dostluklar olabiliyor bunlar doğal şeyler. Malesef Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. Bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduklarını anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bir de gelip yüzünüze gelip sarılırlar, arkasını döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan şeyler değil.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan) Bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar.https://t.co/Iuae8mEzid pic.twitter.com/DXQUEBNYCl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2022

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışmasını başlattık zaten bu adaların egemenliği tartışılır.