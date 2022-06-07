Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Mustafa Destici, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Destici, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekata destek verdi, "Sınır ötemizde terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Buna seyirci kalamayız" dedi.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye terör ihraç ediyorlar, terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Elbette Türkiye bunu seyretmez, seyretmeyecek. Hazırlıklar tamamlanınca harekat başlayacak. Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan, Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya kadar bölgede terör unsurlarına karşı sınırlarımızı, topraklarımızı bölge barışını korumak hedeflenmektedir"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terörle mücadele yasasının değiştirilmesine ilişkin önerisine tepki gösterdi.

Destici, "PKK ile kim iş birliği yaparsa onlarla yol yürümeyeceğiz. Resmi olarak ittifak yapmayacağız söylesin. HDP ile iş birliği yaptığınızda Türkiye'nin sınırları içindeki terör mücadelesi devam eder mi etmez. Millete karşı net olarak sözünü söylemeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.