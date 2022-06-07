Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı.

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün Avrupa'da ve ABD'de varlığını sürdürmesinin NATO'ya zarar verdiğini de söyleyen Altun, konuşmasında şunları kaydetti;

Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk.

PKK'nın ve FETÖ'nün hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO'nun müşterek savunma ruhuna zarar veriyor. Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü NATO'nun geleceği için de bir tehdit oluşturacaktır. Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz halen sürüyor.

"Somut adımlar bekliyoruz"

Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar, somut garantiler bekliyor. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır.