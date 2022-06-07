Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'te
[Fotoğraf: AA]
Sağlıkçıların özlük ve mali haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Sağlık Çalışanları TBMM
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