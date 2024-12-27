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TRT Haber 27.12.2024 14:46

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi

Irak'ın kuzeyinde Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde bugün 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükselti.

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Fırat Kalkanı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı Suriye Terörle Mücadele
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