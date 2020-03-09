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Suriye'den kaçan PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu
Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha teslim oldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu."
Etiketler: son dakika msb terör PKK ypgSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:20
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