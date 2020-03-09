Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha teslim oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu."