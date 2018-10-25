Suriye'den getirilen Japon gazeteci Yasuda, ülkesine döndü

Suriye'de 3 yıl önce, El Kaideli teröristlerce rehin alınan 44 yaşındaki Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'ye iki gün önce getirilen Jumpei, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

Türkiye'ye teşekkürlerini iletti

Japonya Büyükelçiliği görevlileriyle uçuş saatini bekleyen Jumpei, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile karşılaştı. Bakan Varank, Japon gazeteciyle yakından ilgilendi.

Jumpei ise kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.

Jumpei Yasuda daha sonra Tokyo uçağına binerek ülkesine gitti.

Kaynak: TRT Haber, AA