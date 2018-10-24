Japonya Başbakanı Abe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye’de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda’nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye’ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japon mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılması ile Türkiye'ye salimen giriş yapmasının ele alındığı görüşmede Kono, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

El Kaide 10 milyon dolar fidye istemişti

23 Ekim Salı günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirilmiş, şahsın kimliğinin Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu belirlenmişti.

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

Hatay Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiği bildirilmiş, kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: TRT Haber