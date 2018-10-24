Suriye'den getirilen Japon'un, kayıp gazeteci Yasuda olduğu belirlendi

Hatay Valisi Erdal Ata, valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, 23 Ekim Salı günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Şahsın kimliğinin belirlendiğini dile getiren Ata, "Bugün devletimizin ilgili birimleri tarafından, Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Japon gazetecinin, şu anda İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bulunduğunu aktaran Ata, gerekli işlemleri bittikten sonra Yasuda'nın Japon yetkililere teslim edileceğini belirtti.

Bir gazetecinin "Japon yetkililerin tepkisini" sorması üzerine Ata, "Sabah Ankara'daki Japon Büyükelçisi ile telefonla yaptığımız görüşmede bize teşekkürlerini ilettiler. Emniyet ve istihbarat birimlerimizin yaptığı başarılı bir çalışma sonucunda, 3 yıldan beri Suriye'de rehin tutulan bu gazeteci kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Kurtarılmaya ilişkin askeri bir operasyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise Ata, herhangi bir askeri operasyonun gerçekleşmediğini, emniyetin ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonrasında basın mensubunun bulunduğunu kaydetti.

El Kaide 10 milyon dolar fidye istemişti

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

Hatay Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiği bildirilmiş, kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA