Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japon mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılması ile Türkiye'ye salimen giriş yapmasının ele alındığı görüşmede Kono, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe de telefonda görüştü.

Abe, Haziran 2015'ten bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletmişti.

Kaynak: AA