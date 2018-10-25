Suriye'den getirilen Japon gazeteci Yasuda, Türkiye'den ayrıldı

Önceki gün Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay Havalimanı'na getirilen Yasuda, ülkesine dönmek üzere İstanbul uçağına bindirildi.

Öte yandan, havalimanında bulunan emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, basın mensuplarının Yasuda'nın görüntüsünü almasını engelledi.

23 Ekim Salı günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirilmiş, şahsın kimliğinin Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA