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TRT Haber 03.12.2024 15:14

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağı vurgulandı.


Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık'tan yapan bir diğer açıklamada ise, Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Ayrıntılar geliyor...

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