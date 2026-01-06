Süper Kupa'da Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe oldu

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 4. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerin 2 topu direkten dönerken, önemli atakları da golle sonuçlanmadı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İlk yarıdaki üstün performansını ikinci yarıya da taşıyan sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jhon Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Samsunspor'dan Makoumbou'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla daha da rahatlayan Fenerbahçe, skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Musaba'ya ilk maçında katkı verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, performansıyla dikkati çekti.

Eski takımına karşı etkileyici bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının iki golünde de pası veren isim olurken topları da büyük oranda olumlu kullandı.

Hollandalı oyuncu, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

Kerem Aktükroğlu, 6. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.

Tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da Samsunspor karşısında 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti ve toplamda 6. golüne ulaştı.

Duran 5. golüne imza attı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.

Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.

Sadettin Saran'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu.

Sarı-lacivertli tribünler, takımlarının öne geçmesinin ardından maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.