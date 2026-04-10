Gündem
AA 10.04.2026 10:12

"Sumud Filosu"na yapılan silahlı müdahaleyle ilgili 35 şüpheliye iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

