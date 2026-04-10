Soğuk hava yerini bahar sıcaklarına bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yeni haftayla birlikte yerini daha ılık ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor.

Hafta sonu boyunca özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyreden sıcaklıklar, 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren yükselişe geçiyor.

Başkentte sıcaklık 19 dereceye kadar çıkacak

Tahminlere göre, pazar günü Ankara'da 9 derece civarında beklenen en yüksek sıcaklık, pazartesi günü 10 dereceye, salı günü ise ani bir artışla 19 dereceye kadar yükselecek. Benzer şekilde İstanbul'da pazartesi günü 16 derece olan sıcaklığın, salı günü 21 dereceyi bulması öngörülüyor. İzmir ve Ege kıyılarında ise sıcaklıklar hafta ortasında 22-24 derece bandında seyredecek.

Doğu'da yağışlar yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor

Hafta başında Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde devam eden karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar, salı gününden itibaren etkisini kaybedecek. Çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması beklenirken, sadece batı kıyılarında yer yer hafif sağanak geçişleri görülebilecek.

Çığ tehlikesi uyarısı

Sıcaklıkların hızla artmasıyla birlikte, özellikle Doğu Anadolu'nun dik yamaçlı bölgelerinde kar erimelerine bağlı olarak çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, dik yamaçlarda bulunan vatandaşları ve sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mevsim normallerine dönüşle birlikte, iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklık farkının artacağı, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği de tahminler arasında yer alıyor.