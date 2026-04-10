Gündem
AA 10.04.2026 10:03

Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet personelinin "10 Nisan Polis Haftası"nı polis telsizinden yaptığı anonsla kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin emniyet personeline yönelik yeni yıl kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

Çiftçi, polis telsizi anonsuyla verdiği mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları, 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk Polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üstünde tutanların ocağı olmuştur. Sizler, aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür. Bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, siz vazife başındaki tüm kahraman polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun. 181. yılımız kutlu olsun."

Mustafa Çiftçi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis İçişleri Bakanlığı
Bakan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Deniz polisleri, teşkilatlarının 181. kuruluş yıl dönümünü su altında bayrak açarak kutladı
Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı
