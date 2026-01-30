Şubatın ilk haftası hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, şubat ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kış koşulları etkisini artıracak.

Haftanın ilk günü Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle sağanak, Trakya, Orta ve Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Salı günü, yurdun batısı parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak, yağış alan kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

2-8 Şubat haftasında Türkiye’nin en kalabalık üç ilinde beklenen hava durumu şöyle:

Haftaya yağışla başlayacak olan İstanbul'da hava sıcaklıkların 7 ila 8 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren kentte yağış beklenmiyor.

Başkent Ankara'da haftanın ilk günü yağışlı, salı gününden itibaren ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde 11 derecelik bir hava, salı günü yerini mevsim normallerine bırakacak. Salı günü kentte en yüksek sıcaklık değeri 5 derece civarında seyredecek.

İzmir'de haftanın ilk günü yağışlı kalan günler parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Kentte hava sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek.

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını ve anlık uyarıları MGM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.