Torba teklif ile birlikte "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde de kabul edildi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul; temel gıda, sağlık ve temizlik ürünlerinde makul olmayan fiyat artışlarını denetleyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilere para cezası verebilecek.