Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Stokçuluğa karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu geliyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, görüşülen COVID-19 ekonomik paketine, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde de eklendi.
Torba teklif ile birlikte "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde de kabul edildi.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul; temel gıda, sağlık ve temizlik ürünlerinde makul olmayan fiyat artışlarını denetleyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilere para cezası verebilecek.
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