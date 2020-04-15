İçileri Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır." denildi.

Bugün saat 15.00 itibarı ile 58 ildeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726 olarak açıklandı.

Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde de karantina kararının kaldırıldığı bildirildi.