Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Şişli'de test kiti operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 5 bin 575 adet COVID-19 teşhisinde kullanılan hızlı test kiti ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. harekete geçen ekipler tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.
2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.
Etiketler: hızlı tanı kiti şişli covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:29
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