Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/T18LO3zg8X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020