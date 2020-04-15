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Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/T18LO3zg8X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
Etiketler: Kandil hava harekatı msbSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:43
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