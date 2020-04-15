Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma aşamasında 54 kişinin de tanık olarak ve bilgi vermeleri amacıyla ifadesine başvuruldu.

Tanıklar, hem cinayet öncesine, hem olay gününe ve sonrasında yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Cinayetten iki gün sonra Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasının önüne giden Hikmet Ç. ifade veren isimlerden. Hikmet Ç, konsolosluk binasından, şoför olarak çalışan bir görevlinin çıktığını söyledi. Kaşıkçı'nın binadan nasıl çıktığı yolunda ısrarlı soruları karşısında şoförün söylediklerini anlattı:

"Şoför önce, 'Kameralar bizi çekiyor, beni senin yanında görürlerse ekmeğimden olurum' diyerek uzaklaştı. Bir müddet sonra kameraların görmediği bir yerde yanına gittim. Bana, “'Kardeşim sen bunların ne kadar vahşi olduğunu bilmiyor musun? 8 kişilik bir ekip özel uçakla İstanbul’a geldi. Bu şahsı parçalamış olamazlar mı?' dedi. Mardinli olduğunu söyleyen bu kişi anlattıklarını kimseyle söylemememi istedi. Çektiği fotoğraf ve videoları vererek gitti."

"İşe gelmeyin, tadilat var" talimatı

Konsoloslukta görevli Türk çalışanlar, cinayetten bir gün önce ertesi gün işe kesinlikle gelmemeleri için talimat aldıklarını anlattı. Gerekçe olarak "Konutta tadilat yapılacak" denildi.

Başkonsolosluk konutunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Mehtap S. izinden döndükten sonra yapılmış herhangi bir tadilat görmediklerini söyledi.

"İçeri kimseyi almayın"

Önce izin verilen bazı şoförler ise olay günü, sabah saatlerinde işe çağrılmışlardı. İçlerinden Hakan G, Suudi Arabistan'ın o dönem İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi ile yaptığı konuşmayı anlattı:

"2 Ekim 2018'de saat 6:45 gibi konsolosluk konutuna gittim. Kapıda karşılaştığım konsolos, 'Bugün buraya mühendisler gelecek, güvenlik dahil hiç kimse buraya girmeyecek. Sen ve Hasip, şoför odasında kalacaksınız. Bahçıvan Mehmet ve teknik eleman Zeki Demir gelse de içeriye almayacaksınız' diye talimat verdi."

O gün konsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı bir daha oradan çıkamadı, vahşice öldürüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın danışmanı Saud El Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri'nin de aralarında yer aldığı 20 şüpheli bu cinayetle ilgili yargılanacak.

Haber: Kemal Gümüş