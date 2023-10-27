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Gündem
AA 27.10.2023 21:54

STK'lardan İstanbul'daki "Büyük Filistin Mitingi"ne katılım çağrısı

Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, vatandaşlara, AK Parti İl Başkanlığınca yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi"ne katılma çağrısında bulundu.

STK'lardan İstanbul'daki "Büyük Filistin Mitingi"ne katılım çağrısı
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile havalimanına gelen STK temsilcileri, miting öncesindeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Miting alanını dolaşan heyet, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, takriben bir aydır Gazze'de büyük bir soykırım olduğunu ifade etti.

Türkiye olarak seslerini duyurmak için herkesi mitinge davet eden Gümrükçüoğlu, "Bu akşam da burada olmamızın sebebi gelip bu alanı görmekti. Dünyadaki pek çok ülkede yapılan protestoları görüyorsunuz. Dünya artık bu vahşete sessiz değil. İnsanlık adına vicdan sahibi herkesi yarın burada tek vücut olarak Gazze'ye yapılan bu saldırıların durması için, acil ateşkes için hep bir arada olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise Filistin'de 75 yılı aşkın süredir yaşanan bir zulüm olduğunu ifade etti.

İnsanların ibadetlerine, mesken özgürlüklerine müdahale edilen, topraklarından uzaklaştırmak için her türlü entrikanın uygulandığı, çocukların hedef alındığı, kadınların her türlü zulme maruz bırakıldığı Filistin ve Gazze'deki masumların sesi olmak için yarın meydanda olacaklarını kaydeden Tülün, "Bir kişi gelmezse eksik kalırız. Herkesi ailesiyle, çevresiyle buradan bütün dünyaya haykırmaya davet ediyoruz" dedi.

Eğitime Destek Platformu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Medeniyet Hareketi, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri de vatandaşlara mitinge katılma çağrısı yaptı.

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