Spor kulüplerinden Gazze yürüyüşüne destek

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ile "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da düzenlenmesi planlanan eylem için ortak çağrıda bulunuldu.

Futbol kulüplerinden katılım çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gazze'de ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin çok açık şekilde farkında olduklarını belirtti.

Adalı, "Bunu gündemde tutmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım. Geçtiğimiz sene de bu etkinlikte Beşiktaş olarak vardık, bu sene de olacağız. Sesimizin daha güçlü çıkması için de elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, dünyanın gözü önünde yıllardır süren bir katliam yaşandığını söyledi.

Doğan, Filistin halkına yapılanların dünyanın hiçbir yerinde örneği olmadığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine son zamanlarda özellikle sıklıkla geliyor. Bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü olarak biz ne şekilde olursa olsun her türlü tepkiyi verdik ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, birinci günden itibaren Gazze'ye ilişkin hassasiyetlerini stattaki etkinliklerle gösterdiklerini dile getirdi.

Özbek, insanlık dramına duyarsız kalmalarının mümkün olmadığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu konuda gösterdiği çaba için de kendisine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak burada yaşanan dramı dünyaya duyurmayı bir görev olarak üstlendik ve bunu seve seve yapıyoruz. Etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımızı da davet ediyorum. Allah'tan niyazım, bir an evvel oradaki zulmün sona ermesi, çocukların, ailelerin tekrar bir araya gelmesi. Türkiye ve Galatasaray olarak her zaman duruşumuzu aynen devam ettireceğiz."

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu konuda yapacağı bütün etkinliklerde canlı olarak yanlarında olacağız. Diğer camialarla birlikte 1 Ocak'ta dünyaya da güzel bir resim vererek bunu tekrar gündeme getireceğiz." diye konuştu.