Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredebilecek
[Fotoğraf: Getty]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.
2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.
Son Haberler
- 09:04
- 08:57
- 08:35
- 08:14
- 07:41
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz