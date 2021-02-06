Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.

