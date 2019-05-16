Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Cizre nüfusuna kayıtlı sözde Gabar Dağı sorumlusu "Canfeda" kod adlı Mehdi Danış, diğerinin de Siirt nüfusuna kayıtlı "Kendal Batman" kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi.
[Enes Biçen]
[Mehdi Danış]
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA