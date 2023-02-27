Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soylu ve Akar Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da yer aldı.
Etiketler: Hulusi Akar Süleyman Soylu Hatay AFAD Deprem
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