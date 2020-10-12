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Soylu açıkladı: Bir aile daha evladına kavuşacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.
Bakan Soylu açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Soylu, "Diyarbakır annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor... Devam inşallah" dedi
Diyarbakır Annelerinden biri— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) October 12, 2020
daha direnişinin sonucunu alıyor...
Devam inşallah
HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler kararlılıkla süren nöbetin 24 saat süreceğini duyurmuştu.
Acılı ailelerin tek isteği, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak. Onlar, evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi de sorumlu tutuyor.
Diyarbakır annelerinin 406 gündür süren eylemine bugüne kadar 160 aile katıldı,18 aile evladına kavuştu.
Etiketler: süleyman soylu evlat nöbeti diyarbakır anneleriSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10
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