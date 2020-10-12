Bakan Soylu açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Soylu, "Diyarbakır annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor... Devam inşallah" dedi

Diyarbakır Annelerinden biri

daha direnişinin sonucunu alıyor...



Devam inşallah — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) October 12, 2020

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler kararlılıkla süren nöbetin 24 saat süreceğini duyurmuştu.

Acılı ailelerin tek isteği, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak. Onlar, evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi de sorumlu tutuyor.

Diyarbakır annelerinin 406 gündür süren eylemine bugüne kadar 160 aile katıldı,18 aile evladına kavuştu.