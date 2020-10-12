Akar-Şoygu görüşmesinde, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceğini aktaran Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğunu ifade etti.

"Türkiye İdlib'deki taahhütlerini yerine getiriyor"

Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 05 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye bağımsız ve egemen bir Libya'yı destekliyor"

Akar, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.